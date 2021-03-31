Мы доводили игру с финнами до победы, но один эпизод все изменил — Малиновский

Сборная Украины в среду, 31 марта, проведет третий матч в отборе с командой Казахстана. В стартовых встречах подопечные Шевченко расписали две мировые с командами Франции и Финляндии.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV хавбек сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский сказал, что пропущенный гол от финнов — это личная ошибка команды, а также рассказал о нюансах в схемах игры.

— Правда, что сборная играет как Аталанта?

— По тактической схеме можно сказать, что да, но по принципам игры немного отличается. Но для меня эта тактика близка.

— Это уже нюансы, мы видим расстановку, три защитника, фланги, которые бороздят от флажка до флажка. Ты, наверное, единственный человек, которому это далось легче всего?

— У меня роль чуть отличалась, потому что бывает играем в два нижних или один верхний нападающий, или в два нападающих и под нападающим. Зачастую играю именно верхнего нападающего, который встречает защитников в Аталанте. В этой игре чуть по-другому было. Я считаю, что мы должны быть гибкими в этом. Когда в сборной тренерский штаб дает какие-то новые идеи, мы должны максимально концентрироваться и выполнять это в тренировочном процессе и в игре.

— Три дня на то, чтобы поменять схему — это нормально?

— В этом моменте мы должны что-то добавлять, менять тактику, играть по-разному. Потому что соперники тоже нас изучают, и через 15-20 минут от начала матча что-то может пойти не так, поэтому и у нас должен быть план В и С, чтобы перестроиться, сыграть иначе, чем мы делали в некоторых матчах. Это тоже класс команды — варьировать темп игры, менять тактическую схему и, я считаю, что нужно над этим работать. Это такой очень важный момент, который мы можем использовать в дальнейшем.

— Все сейчас говорят о тактике. Про систему с тремя защитниками говорят, что она очень хороша в защите. Но хорошо ли это в атаке? Можно ли с ней бурно и спонтанно атаковать?

— Если сейчас Аталанта и Интер больше всего в Серии А забили — это, я считаю, что-то значит. В прошлом году, кажется, Аталанта забила 118 мячей. Здесь даже не в тактической схеме вопрос, а как играет команда, с каким давлением. Иногда можно играть выше — все зависит от соперника.

Можно фланги опустить или выше сыграть. Тактика бывает как оборонительная, так и наоборот. Может быть двое нападающих и крайние защитники, которые будут играть очень высоко. Они могут играть с двумя нападающими в небольшую диагональ. Так же можно играть и в оборонительных действиях.

— В конце матча с финами мы немножко эту систему не выдержали. Шевченко просил тебя в конце садится больше в опорника, да?

— Да, но я не услышал, я был на чужом фланге. Когда Андрей Николаевич крикнул во второй раз, я уже услышал. Мы старались играть компактно, но в основном у них были стандарты, в конце два момента таких, что в штангу попали. Кроме этого, это наша личная ошибка, это была цепочка ошибок, которые мы должны устранить.

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Я считаю, что в таких матчах, когда забиваем гол, последние десять минут не должны давать сопернику шанса на какие-то моменты, мы должны играть более сконцентрировано и не давать им вот этого пространства, когда они могут забежать за спину. Мы доводили эту игру до победы, но один момент, то бишь эпизод, изменил игру. Есть такое выражение, что футбол состоит из эпизодов, которые рано или поздно могут перевернуть игру. Так случилось и с нами. Один момент — и мы пропустили этот мяч. Но двигаемся дальше.

— В эпизоде со взятием ворот у тебя была предголевая на Караваева. Он вообще переключается во время игры? Караваев иногда делает вещи, которые от него никто не ожидает.

— Кававаєв очень гибкий игрок. Он может сыграть и на оборону, и нападающего. Он хорош в позиции, когда мы играем в пять полузащитников, потому что он может включаться, отрабатывать в обороне. У него хорошие данные, и всю игру он может отыграть на высоком уровне. У него хорошая передача, и всегда перед пасом он смотрит по большей части. Вот эти врывания в дальнейших играх будут очень важны. Мы должны использовать их на флангах.

— Мы немножко в игре с Финляндией были как Франция с нами, есть такое?

— Да, я думаю, что прежде всего нам следует играть чуть быстрее. И даже в этой игре, когда мы немного темп поднимали, у них были большие проблемы. Команды, которые обороняются очень низко, следует расшатывать быстрыми передачами. И очень важно это насыщение впереди, потому что если мы будем удерживать “мяч в недодачу”, то они просто будут стоять двумя линиями и обороняться

— Ты физически можешь и третий матч отыграть?

— Это не проблема. Был цикл, когда я три игры подряд играл буквально за девять или десять дней. Не знаю, как будет в игре с казахами. Может с 70-й минуты тяжеловато будет, но сейчас чувствую себя нормально, посмотрим

— В 2016 году ты говорил, что когда приезжаешь из Генка, тебе нужно два-три дня, чтобы переключится на сборную. А сейчас это происходит по щелчку?

— Это, я думаю, приходит со временем. Мы же не стоим на месте, стараемся в разных компонентах прогрессировать, и какой-то опыт появился. В Генке я был помоложе, и во многих моментах добавил. Тогда было трудно. Сейчас иначе. Когда приезжаю в сборную, уже знаю, что делать — что тренерский штаб просит. Есть некоторые ошибки, но основа тактического построения, движения во время оборонительных действий — никаких проблем с этим нет.

— В этом году сборная сыграет 16 матчей — по меньшей мере рекорд. Это же все за счет футболистов, за счет их отпуска. С одной стороны, может, вы и рады, а с другой?

— Отпуск, думаю, это не зацепит. Это окна УЕФА. В них просто добавили по одной игре, раньше было по две. Это не проблема, меньше времени на подготовку, и нужно выходить играть, честно. Лучше играть, чем тренироваться.

Важно, что есть обойма в сборной. Когда мы приезжаем в сборную, а в последние два года это те самые ребята, тот самый запас, то приходит понимание, и с каждым сбором все лучше и лучше. Я надеюсь, мы будем только улучшать этот компонент понимания на поле — чтобы каждый свои качества направлял на то, чтобы помогать команде и играть в командный футбол.