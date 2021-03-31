Ми доводили гру з фінами до перемоги, але один епізод все змінив – Маліновський

Збірна України у середу, 31 березня, проведе третій матч у відборі з командою Казахстану. У стартових зустрічах підопічні Шевченка розписали дві мирові з командами Франції та Фінляндії.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV хавбек збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський сказав, що пропущений гол від фінів – це особиста помилка команди, а також розповів про нюанси у схемах гри.

– Правда, що збірна грає як Аталанта?

– За тактичною схемою можна сказати, що так, але за принципами гри трохи відрізняється. Але для мене ця тактика близька.

– Це вже нюанси, ми бачимо розстановку, троє захисників, фланги, які борознять від прапорця до прапорця. Ти, напевно, єдина людина, якій це далося найлегше?

– У мене роль трохи відрізнялася, тому що буває граємо в два нижніх або один верхній нападник, або в два нападники і під ними. Найчастіше граю саме верхнього нападника, який зустрічає захисників в Аталанті. У цій грі трохи інакше було. Я вважаю, що ми маємо бути гнучкими в цьому. Коли в збірній тренерський штаб дає якісь нові ідеї, ми повинні максимально концентруватися і виконувати це в тренувальному процесі і в грі.

– Три дні на те, щоб змінити схему – це нормально?

– У цьому моменті ми повинні щось додавати, змінювати тактику, грати по-різному. Тому що суперники теж нас вивчають, і через 15-20 хвилин від початку матчу щось може піти не так, тож і у нас має бути план В і С, щоб перебудуватися, зіграти інакше, ніж ми робили в деяких матчах. Це теж клас команди – варіювати темп гри, міняти тактичну схему і, я вважаю, що потрібно над цим працювати. Це такий дуже важливий момент, який ми можемо використовувати надалі.

– Усі зараз говорять про тактику. Про систему з трьома захисниками кажуть, що вона дуже хороша в захисті. Але чи добре це в атаці? Чи можна з нею бурхливо і спонтанно атакувати?

– Якщо наразі Аталанта та Інтер найбільше в Серії А забили – це, я думаю, щось означає. Минулого року, здається, Аталанта забила 118 м’ячів. Тут навіть не в тактичній схемі питання, а як грає команда, з яким тиском. Іноді можна грати вище – все залежить від суперника.

Можна фланги опустити або вище зіграти. Тактика буває як оборонна, так і навпаки. Може бути двоє нападників і крайні захисники, які гратимуть дуже високо. Вони можуть грати з двома нападниками в невелику діагональ. Так само можна грати і в оборонних діях.

– Під кінець матчу з фінами ми трошки цю систему не витримали. Шевченко просив тебе в кінці сідати більше в опорника, так?

– Так, але я не почув, я був на чужому фланзі. Коли Андрій Миколайович крикнув удруге, я вже почув. Ми намагалися грати компактно, але здебільшого у них були стандарти, в кінці два моменти таких, що в штангу влучили. Крім цього, це наша особиста помилка, це був ланцюжок помилок, які ми маємо усунути.

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Я вважаю, що в таких матчах, коли забиваємо гол, останні десять хвилин не повинні давати супернику шансу на якісь моменти, ми маємо грати більш сконцентровано і не давати їм ось цього простору, коли вони можуть бігти за спину. Ми доводили цю гру до перемоги, але один момент, чи то пак епізод, змінив гру. Є такий вислів, що футбол складається з епізодів, що рано чи пізно можуть перевернути гру. Так сталося з нами, що один момент – і ми пропустили цей м’яч. Але рухаємося далі.

– В епізоді з узяттям воріт у тебе була передгольова на Караваєва. Він взагалі переключається під час гри? Караваєв іноді робить речі, які від нього ніхто не очікує.

– Кававаєв дуже гнучкий гравець. Він може зіграти і на оборону, і нападника. Він хороший в позиції, коли ми граємо в п’ять півзахисників, тому що він може включатися, відпрацьовувати в обороні. У нього хороші дані, і всю гру він може відіграти на високому рівні. У нього хороша передача, і завжди перед пасом він дивиться здебільшого. Ось ці вривання в подальших іграх будуть дуже важливі. Ми повинні використовувати їх на флангах.

– Ми у грі з Фінляндією були трохи схожими на Францію, коли вона грає з нами, є таке?

– Так, я думаю, що передусім нам слід грати трохи швидше. І навіть у цій грі, коли ми трохи темп піднімали, у них були великі проблеми. Команди, які обороняються дуже низько, слід розхитувати швидкими передачами. І дуже важливе це насичення попереду, бо якщо ми будемо утримувати “м’яч в борг”, то вони просто стоятимуть двома лініями і оборонятимуться.

– Ти фізично можеш і третій матч відіграти?

– Це не проблема. Був цикл, коли я три гри поспіль грав буквально за дев’ять або десять днів. Не знаю, як буде у грі з казахами. Може з 70-ї хвилини важкувато буде, але зараз почуваюся нормально, подивимося.

– У 2016 році ти говорив, що коли приїжджаєш із Генка, тобі потрібно два-три дні, щоб переключиться на збірну. А зараз це відбувається за клацанням пальців?

– Це я думаю, приходить із часом. Ми ж не стоїмо на місці, намагаємося в різних компонентах прогресувати, і якийсь досвід з’явився. У Генку я був молодший, і в багатьох моментах додав. Тоді було важко. Зараз інакше. Коли приїжджаю в збірну, вже знаю, що робити – що тренерський штаб просить. Є деякі помилки, але основа тактичної побудови, руху під час оборонних дій – жодних проблем із цим немає.

– Цьогоріч збірна зіграє 16 матчів – щонайменше рекорд. Це ж все за рахунок футболістів, за рахунок їхньої відпустки. З одного боку, може, ви й раді, а з іншого?

– Відпустку, думаю, це не зачепить. Це вікна УЄФА. У них просто додали по одній грі, раніше було по дві. Це не проблема, менше часу на підготовку, і потрібно виходити грати, чесно. Краще грати, ніж тренуватися.

Важливо, що є обойма в збірній. Коли ми приїжджаємо у збірну, а в останні два роки це ті самі хлопці, той самий запас, то приходить розуміння, і щоразу краще. Я сподіваюся, ми будемо тільки покращувати цей компонент розуміння на полі – щоб кожен свої якості спрямовував на те, щоб допомагати команді і грати в командний футбол.