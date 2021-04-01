Украина — Казахстан — 1:1

Украина: Трубин, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Зинченко, Малиновский, Сидорчук, Шапаренко, Мораес, Яремчук.

Казахстан: Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов, Нургалиев, Мужиков, Валиуллин, Абикен, Тагыберген, Аймбетов.

Голы: Яремчук, 20 — Мужыков, 59

Сборная Украины принимала команду Казахстана в третьем матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом

Счет в матче открыл Роман Яремчук, который вышел один на один с голкипером, после паса от Александра Зинченко, и пробил в дальний угол ворот Стаса Покатилова.

Во втором тайме гости смогли сравнять. Результативным ударом в сетку ворот Анатолия Трубина, для которого это дебютная игра в футболке главной команды, отличился Серикжан Мужыков.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Казахстан, где собрали все самые интересные моменты встречи.