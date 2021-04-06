Сборная Украины во время групповой стадии чемпионата Европы по футболу-2020 минимум два матча проведет со зрителями.

Речь идет о двух играх в Бухаресте, где сине-желтые должны сыграть с командами Австрии и Северной Македонии.

Министерство спорта Румынии официально подтвердило, что футбольные матчи в Бухаресте на Национальном стадионе во время Евро-2020 состоятся со зрителями на трибунах.

Вероятнее всего, что на арену допустят 13 тыс. зрителей, что составляет 25% от вместимости стадиона.

— Каждый зритель должен предъявить сертификат, подтверждающий, что он оправился от Covid-19 или что ему сделали прививку. Каждый билет будет содержать дату и время, когда он должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей у ​​входа. В противном случае, владельцу билета без теста, сделают его на месте, — рассказал министр спорта Румынии Эдуард Новак.

Он отметил, что доступ на трибуны будет осуществляться по схеме, разработанной специалистами УЕФА.

Новак не уточнил, будут ли иметь право на въезд болельщики с билетами на матчи из-за пределов Евросоюза. Сейчас въезд для украинцев в ​​страны ЕС закрыт.

В Румынии запланированы четыре матча в рамках Евро-2020, в том числе два с участием сборной Украины. На стадии группового этапа подопечные Андрея Шевченко сыграют в Бухаресте с Северной Македонией 17 июня и с Австрией 21 июня.

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на 2021 год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в двенадцати городах Европы. В УЕФА решили не менять название турнира на Евро-2021.

Источник: Digi24

Фото: УАФ