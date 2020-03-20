PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Евро-2020 не будет менять название на Евро-2021 — УЕФА

Чемпионат Европы по футболу, который перенесли на июнь 2021 по-прежнему будет называться Евро-2020.

— Мы верим, что хозяева не изменятся и чемпионат останется верен оригинальной идеи: отпраздновать 60-летие Евро всеевропейским турниром. Чемпионат по-прежнему будет называться УЕФА Евро-2020, — отметили в пресс-службе УЕФА.

Читайте: Месси, Рамос и Попов: футболисты призвали оставаться дома во время карантина

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Евро-2020 перенесли на следующий год. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в двенадцати городах Европы.

Из-за пандемии Covid-19 приостановили почти все спортивные соревнования, включая все европейские футбольные турниры, кроме чемпионата Беларуси, который стартовал накануне.

Соперниками сборной Украины на групповом этапе Евро-2020 станут сборные Нидерландов и Австрии.

Источник: УЕФА

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка