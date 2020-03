Евро-2020 не будет менять название на Евро-2021 — УЕФА

Чемпионат Европы по футболу, который перенесли на июнь 2021 по-прежнему будет называться Евро-2020.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Евро-2020 перенесли на следующий год. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в двенадцати городах Европы.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June — 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020