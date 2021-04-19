Английский футбольный клуб Тоттенхэм уволил Жозе Моуринью с должности главного тренера.

— Сегодня клуб объявляет, что Жозе Моуринью и его тренерский штаб освобождены от своих обязанностей, — говорится в сообщении.

В клубе не называют официальной причины увольнения Моуринью.

Однако произошло это на фоне неудовлетворительных показателей команды в последнее время. Сейчас Тоттенхэм занимает седьмое место в чемпионате Англии и отстает от лидера турнирной таблицы на 24 очка.

Имя будущего тренера команды пока не объявили. По информации британских СМИ, клуб временно возглавят Райан Мэйсон и Крис Пауэлл.

Моуринью был главным тренером Тоттенхэма с осени 2019 года, сменив на этому посту Маурисио Почеттино. Под его руководством команда финишировала на шестом месте в прошлом сезоне. Также в этом сезоне Тоттенхэм досрочно покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому Динамо с общим счетом 2:3.

12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги

В Европе могут создать Суперлигу, в которой будут играть лучшие футбольные клубы континента. Соглашение подписали шесть английских клубов — Манчестер Сити, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси и Ливерпуль, а также три испанских и три итальянских команды.

Источник: Tottenhamhotspur