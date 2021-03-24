Независимый комитет по этике признал бывшего босса ФИФА Йозефа Блаттера виновным в многочисленных нарушениях кодекса этики организации (FCE). Также признали виновным бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

Оба функционера отстранены от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев.

Также 85-летний Блаттер и 60-летний Вальке должны уплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков ($1,069 млн).

В решении суда отмечается, что оба фигуранта нарушили ст. 15 FCE (обязанность соблюдать закон), ст. 19 (конфликт интересов) и ст. 20 (получение подарков и т.д.). Вальке также признан виновным в злоупотреблении служебным положением по ст. 25.

В отношении Блаттера и Вальке продолжают действовать предыдущие запреты, которые были наложены независимым комитетом по этике в 2015 и 2016 годах.

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Новые санкции вступят в силу только после истечения сроков действия предыдущих ограничений — 8 октября 2021 года для Блаттера и 8 октября 2025 года для Вальке.

Блаттер возглавлял Международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год. Он покинул пост из-за коррупционного скандала. В конце февраля 2016 года преемником Блаттера на посту стал Джанни Инфантино.

В июле 2020 года прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело против действующего босса ФИФА Джанни Инфантино.

Обвинения, выдвинутые против Инфантино, касаются злоупотребления служебным положением, нарушения служебной тайны, оказания помощи правонарушителям и подстрекательства к этим деяниям.