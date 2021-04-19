Англійський футбольний клуб Тоттенгем звільнив Жозе Моурінью з посади головного тренера.

– Сьогодні клуб оголошує, що Жозе Моурінью і його тренерський штаб звільнені від своїх обов’язків, – повідомила прес-служба клубу.

У клубі не називають офіційної причини звільнення Моурінью.

Однак сталося це на тлі незадовільних показників команди останнім часом. Зараз Тоттенгем посідає сьоме місце в чемпіонаті Англії й відстає від лідера турнірної таблиці на 24 бали.

Ім’я майбутнього тренера команди поки не оголосили. За інформацією британських ЗМІ, клуб тимчасово очолять Райан Мейсон і Кріс Пауелл.

Моурінью був головним тренером Тоттенгему з осені 2019 року, змінивши на цьому посту Маурісіо Почеттіно. Під його керівництвом команда фінішувала на шостому місці в минулому сезоні. Також в цьому сезоні Тоттенгем достроково покинув Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, програвши загребському Динамо із загальним рахунком 2: 3.

12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги

У Європі можуть створити Суперлігу, в якій гратимуть найкращі футбольні клуби континенту. Угоду підписали шість англійських клубів – Манчестер Сіті, Тоттенгем, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челсі та Ліверпуль, а також три іспанських і три італійських команди.

Джерело: Tottenhamhotspur