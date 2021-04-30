Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список исполнителей, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу.

Всего в него вошли 35 футболистов. В заявку попали сразу трое новичков: полузащитник Шахтера Георгий Судаков, 20-летний игрок Мариуполя Артем Бондаренко и хавбек Динамо Богдан Леднев.

Также в лагерь сине-желтых вызван один из лидеров киевского Динамо Виталий Буяльский, который не вызывался в сборную последние несколько сборов. А вот игроку Шахтера Евгению Коноплянке места в команде не нашлось.

Расширенный состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия).

Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все — Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия). Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).

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Первый контрольный поединок на подготовительном сборе сине-желтые проведут 23 мая. В Харькове подопечные Шевченко примут команду Бахрейна. Также в рамках подготовки к турниру сборная сыграет с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня. Первый матч подопечные Шевченко сыграют 13 июня против команды Нидерландов в Амстердаме. 17 июня сине-желтые встретятся в Бухаресте с Северной Македонией, а 21 июня — с Австрией.

Поединки 1/8 финала запланированы на 26-29 июня, 1/4 финала — на 2-3 июля, 1/2 финала — на 6-7 июля. Финал состоится на лондонском Уэмбли 11 июля.

23 апреля УЕФА исключил два города из списка хозяев Евро-2020. Их матчи перенесли в Санкт-Петербург, Севилью и Лондон.

Фото: УАФ