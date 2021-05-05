Английский Манчестер Сити принимал французский ПСЖ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В начале встречи Александр Зинченко едва не стал антигероем встречи. Сначала арбитр матча указал на пенальти, будто бы за игру рукой украинского футболиста, но после просмотра VAR отменил свое решение. Мяч попал Зинченко в плечо, а не в руку.

А вот счет в матче открыли таки хозяева поля, которые очень живо начали игру. Зинченко обработал мяч и сделал скидку на Де Брюйне, Кевин прострелил в направлении ворот, где мяч после рикошета подхватил Рияд Марез и с острого угла пробил под дальнюю штангу.

Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы удвоили свое преимущество благодаря Марезу, который оформил дубль. Сначала Зинченко в контратаке вырезал на ход Фодену, Фил ворвался в штрафную и прострелил в направлении дальней штанги, где Марез вколотил мяч в сетку ворот Наваса.

На 70-й минуте гости остались в меньшинстве. Анхель Ди Мария врезал по ногам Фернандиньо и получил прямую красную карточку. Даже после просмотра VAR арбитр не изменил своего решения.

Переломить ход игры в меньшинстве ПСЖ не сумел. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

Первая игра команд, которая состоялась 24 апреля в Париже, тоже завершилась победой английской команды со счетом 2:1. Соперник горожан в финале Лиги чемпионов определится в матче Челси — Реал Мадрид.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрк. Для команды из Манчестера это первый финал в этом турнире.

Стартовые составы:

Манчестер Сити : Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брейне (Габриэл Жезус, 82), Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 82), Фоден (Агуэро, 85), Марез.

: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брейне (Габриэл Жезус, 82), Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 82), Фоден (Агуэро, 85), Марез. ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кемпембе, Маркиньос, Диалло (Баккер, 83), Паредес (Данилу, 75), Верратти, Эррера (Дракслер, 62), Ди Мария, Икарди (Кин, 62), Неймар.

Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кемпембе, Маркиньос, Диалло (Баккер, 83), Паредес (Данилу, 75), Верратти, Эррера (Дракслер, 62), Ди Мария, Икарди (Кин, 62), Неймар. Голы: Марез, 11, 63

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию ответного матча между Манчестер Сити и ПСЖ, где собрали все самые интересные моменты встречи.