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Манчестер Сити — ПСЖ — 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити и ПСЖ сойдутся 4 мая на стадионе Этихад в Манчестере в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов-2020/21.
В первом матче на Парк де Пренс подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу над парижанами со счетом 2:1.
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются горожане. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.62. Успех парижан оценивают в 5.20. Ничейный исход встречи — 4.50.
Текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — ПСЖ начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.
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Прямая трансляция
23:25
-
04 мая
Замена
Двойная замена от Почеттино: Кин и Дракслер заменили в игре Эрреру и Икарди.
23:24
-
04 мая
Удар Неймара из штрафной заблокировали зразу два защитника Сити, которые пошли в подкат — Зинченко и Уолкер.
23:23
-
04 мая
Фоден ворвался в штрафную после передачи Де Брейне, но Навас выскочил навстречу и отбил мяч ногой!
23:21
-
04 мая
Диалло плечом врезался в Мареза в центре поля. Горожане спокойно разыграли штрафной.
23:14
-
04 мая
Ди Мария издалека пробивал по воротам, но его попытку заблокировали футболисты Сити.
23:08
-
04 мая
Второй тайм
Команду Хосепа Гвардиолы отделяет от финала Лиги чемпионов 45 минут. Для горожан это может стать первый финал ЛЧ в истории.
Сохраняет шансы и ПСЖ. Подопечным Почеттино нужно отыграть два мяча, чтобы перевести игру в овертайм сначала.
23:03
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04 мая
Команды возвращаются на поле стадиона в Манчестере.
22:52
-
04 мая
Перерыв
Первый тайм подошел к завершению. Идем на перерыв.
22:50
-
04 мая
Бернарду Силва сыграл на добивании с пределов штрафной, но мяч попал в кого-то из защитников парижан.
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22:47
-
04 мая
3 минуты добавил арбитр к первому тайму.