23:08 -

Второй тайм

Команду Хосепа Гвардиолы отделяет от финала Лиги чемпионов 45 минут. Для горожан это может стать первый финал ЛЧ в истории.

Сохраняет шансы и ПСЖ. Подопечным Почеттино нужно отыграть два мяча, чтобы перевести игру в овертайм сначала.