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Факты / Спорт
Марія Степанюк |
Манчестер Сити — ПСЖ — 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити — ПСЖ — 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити и ПСЖ сойдутся 4 мая на стадионе Этихад в Манчестере в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов-2020/21.

В первом матче на Парк де Пренс подопечные Хосепа Гвардиолы одержали волевую победу над парижанами со счетом 2:1.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются горожане. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.62. Успех парижан оценивают в 5.20. Ничейный исход встречи — 4.50.

Текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — ПСЖ начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
23:25 - 04 мая
Замена

Двойная замена от Почеттино: Кин и Дракслер заменили в игре Эрреру и Икарди.

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Х
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23:24 - 04 мая

Удар Неймара из штрафной заблокировали зразу два защитника Сити, которые пошли в подкат — Зинченко и Уолкер.

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Х
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23:23 - 04 мая

Фоден ворвался в штрафную после передачи Де Брейне, но Навас выскочил навстречу и отбил мяч ногой!

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Х
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23:21 - 04 мая

Диалло плечом врезался в Мареза в центре поля. Горожане спокойно разыграли штрафной.

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Х
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23:14 - 04 мая

Ди Мария издалека пробивал по воротам, но его попытку заблокировали футболисты Сити.

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Х
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23:08 - 04 мая
Второй тайм

Команду Хосепа Гвардиолы отделяет от финала Лиги чемпионов 45 минут. Для горожан это может стать первый финал ЛЧ в истории.

Сохраняет шансы и ПСЖ. Подопечным Почеттино нужно отыграть два мяча, чтобы перевести игру в овертайм сначала.

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Х
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23:03 - 04 мая

Команды возвращаются на поле стадиона в Манчестере.

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Х
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22:52 - 04 мая
Перерыв

Первый тайм подошел к завершению. Идем на перерыв.

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Х
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22:50 - 04 мая

Бернарду Силва сыграл на добивании с пределов штрафной, но мяч попал в кого-то из защитников парижан.

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Х
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22:47 - 04 мая

3 минуты добавил арбитр к первому тайму.

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