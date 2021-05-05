23:08 -

Другий тайм

Команду Хосепа Гвардіоли відділяє від фіналу Ліги чемпіонів 45 хвилин. Для містян це може стати перший фінал ЛЧ в історії.

Зберігаються шанси і у ПСЖ. Підопічним Почеттіно потрібно відіграти два м’ячі, щоб перевести гру в овертайм спершу.