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Манчестер Сіті — ПСЖ – 1:0: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті та ПСЖ зійдуться 4 травня на стадіоні Етіхад у Манчестері у межах матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.
У першому матчі на Парк де Пренс підопічні Хосепа Гвардіоли здобули вольову перемогу над парижанами з рахунком 2:1.
На думку букмекерів, фаворитами матчу є містяни. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.62. Успіх парижан оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.50.
Текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — ПСЖ розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.
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З початку
З кінця
Пряма трансляція
23:08
-
04 травня
Другий тайм
Команду Хосепа Гвардіоли відділяє від фіналу Ліги чемпіонів 45 хвилин. Для містян це може стати перший фінал ЛЧ в історії.
Зберігаються шанси і у ПСЖ. Підопічним Почеттіно потрібно відіграти два м’ячі, щоб перевести гру в овертайм спершу.
23:03
-
04 травня
Команди повертаються на поле стадіону у Манчестері.
22:52
-
04 травня
Перерва
Перший тайм добіг завершення. Йдемо на перерву.
22:50
-
04 травня
Бернарду Сілва зіграв на добиванні з межі штрафного, але м’яч влучив у когось із захисників парижан.
22:47
-
04 травня
3 хвилини додав арбітр до першого тайму.
22:46
-
04 травня
Марез пробивав зі штрафного майданчика, але м’яч після удару алжирця заблокували.
22:38
-
04 травня
М’яч після удару Ерерри з меж штрафного майданчика пролетів трохи вище поперечини.
22:33
-
04 травня
Фоден прострілив у штрафну на Де Брюйне, але захист вибив на кутовий.
22:24
-
04 травня
Жовта картка
Еррерра влетів у Бернарду Сілву і арбітр вирішив нагородити його жовтою карткою за грубість.
Вгору
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22:22
-
04 травня
Анхель Ді Марія намагався пробити по воротах здалеку, але м’яч після його удару розминувся поруч із правою стійкою.