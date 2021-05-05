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Факти / Спорт
Марія Степанюк |
Манчестер Сіті — ПСЖ – 1:0: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті — ПСЖ – 1:0: онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті та ПСЖ зійдуться 4 травня на стадіоні Етіхад у Манчестері у межах матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

У першому матчі на Парк де Пренс підопічні Хосепа Гвардіоли здобули вольову перемогу над парижанами з рахунком 2:1.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є містяни. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.62. Успіх парижан оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.50.

Текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті — ПСЖ розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
23:08 - 04 травня
Другий тайм

Команду Хосепа Гвардіоли відділяє від фіналу Ліги чемпіонів 45 хвилин. Для містян це може стати перший фінал ЛЧ в історії.

Зберігаються шанси і у ПСЖ. Підопічним Почеттіно потрібно відіграти два м’ячі, щоб перевести гру в овертайм спершу.

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Х
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23:03 - 04 травня

Команди повертаються на поле стадіону у Манчестері.

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Х
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22:52 - 04 травня
Перерва

Перший тайм добіг завершення. Йдемо на перерву.

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Х
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22:50 - 04 травня

Бернарду Сілва зіграв на добиванні з межі штрафного, але м’яч влучив у когось із захисників парижан.

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Х
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22:47 - 04 травня

3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

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Х
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22:46 - 04 травня

Марез пробивав зі штрафного майданчика, але м’яч після удару алжирця заблокували.

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Х
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22:38 - 04 травня

М’яч після удару Ерерри з меж штрафного майданчика пролетів трохи вище поперечини.

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Х
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22:33 - 04 травня

Фоден прострілив у штрафну на Де Брюйне, але захист вибив на кутовий.

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Х
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22:24 - 04 травня
Жовта картка

Еррерра влетів у Бернарду Сілву і арбітр вирішив нагородити його жовтою карткою за грубість.

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Х
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22:22 - 04 травня

Анхель Ді Марія намагався пробити по воротах здалеку, але м’яч після його удару розминувся поруч із правою стійкою.

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Х
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