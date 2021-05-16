Бразильский боец ​​Чарльз Оливейра стал новым чемпионом промоушена UFC в легком весе. Ранее этот пояс принадлежал россиянину Хабибу Нурмагомедову.

На бойцовском вечере UFC 262, который проходил в городе Хьюстон, штат Техас (США), на стадионе Toyota Center он нокаутировал американца Майкла Чендлера.

На старте боя Оливейра перевел соперника в партер. Чендлер пытался перейти на удушающий прием, но бразилец хорошо защищался. Впрочем, Майклу удалось вернуться в стойку. К концу первого раунда бразильцу пришлось защищаться после того, как Чендлер положил его на спину.

А вот во втором раунде Оливейра сразу нанес точный левый боковой удар. Соперник упал, но сумел подняться, после чего, Оливейра повторил свой удар и бросился добивать Чендлера. Рефери пришлось остановить бой и зафиксировать победу Чарльза.

31-летний Оливейра выступает в промоушене UFC с 2010 года. За это время он одержал 19 побед и потерпел восьмь поражений, еще один бой не состоялся. Таким образом, на завоевание титула ему понадобилось 28 поединков в UFC, что является рекордом.

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Ранее этот рекорд с наибольшим количеством проведенных боев для завоевания словотитлу принадлежал экс-владельцу пояса в среднем весе Майклу Биспингу. Он стал чемпионом в 26-м поединке.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

В октябре 2020 года после победы над Джастином Гетжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

В активе россиянина 29 победных поединков и ни одного поражения.

После боя Хабиб назвал причину своего решения и не смог сдержать слез.