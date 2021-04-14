Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал третий бой между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором МакГрегором.

Бой состоится 10 июля 2021 года в рамках бойцовского вечера UFC 264. Поединок состоится в американском Лас-Вегасе (штат Невада) на T-Mobile Arena.

Президент UFC Дэйна Уайт пообещал, что бой в Неваде состоится при полных трибунах — арена вмещает 20 тыс. зрителей.

Бой был под угрозой срыва из-за пожертвования в благотворительный фонд Дастина Порье, куда МакГрегор обещал перевести деньги, но после проигранного поединка перестал выходить на связь с командой американца. Ирландец обещал перевести в фонд Дастина $500 тыс.

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В январе 2021 года Порье взял реванш у МакГрегора за поражение в 2014 году. Американец победил ирландца нокаутом во втором раунде.

Для МакГрегора это поражение стало первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.