Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца. Такое заявление он сделал непосредственно в октагоне после победы над американцем Джастином Гэтжи.

— Это был мой последний бой. Когда с UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал три дня с матерью. Я пообещал ей, что это будет мой последний поединок. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Единственное, что я хотел бы попросить у UFC, поставьте меня пожалуйста на первое место независимо от весовой категории. Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения, — сказал Хабиб.

Российский боец объяснил, что после смерти своего отца и тренера Абдулманаа Нурмагомедова в июле 2020 года, он хочет больше времени проводить с матерью.

— Я хотел стать чемпионом вместе с отцом. Я даже не мог подумать, что все может вот так рухнуть на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня осталась только моя мама. Я бы хотел уделять ей больше времени, — добавил Нурмагомедов.

Сразу же после окончания поединка Нурмагомедов упал на колени в центре октагона и заплакал. Свою победу над Гэтжи Хабиб посвятил своему покойному отцу.

32-летний российский боец завершает карьеру, имея в активе 29 победных поединков и ни одного поражения.

На турнире UFC 254 он одержал победу над Джастином Гэтжи во втором раунде после удачного болевого приема. Для Хабиба это была третья защита титула чемпиона UFC. В предыдущей боях он досрочно победил экс-чемпиона лиги Конора МакГрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

В смешанных единоборствах Нурмагомедов дебютировал в 2008 году.