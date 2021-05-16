Бразильський боєць Чарльз Олівейра став новим чемпіоном промоушну UFC у легкій вазі. Раніше цей пояс належав росіянину Хабібу Нурмагомедову.

На бійцівському вечорі UFC 262, що відбувався у місті Г’юстон, що у штаті Техас (США), на стадіоні Toyota Center він нокаутував американця Майкла Чендлера.

На старті бою Олівейра перевів суперника у партер. Чендлер намагався перейти на удушливий прийом, але бразилець добре захищався. Втім, Майклу вдалося повернутися у стійку. До кінця першого раунду бразильцю довелося захищатися після того, як Чендлер поклав його на спину.

А ось у другому раунді Олівейра відразу завдав точного лівого бокового удару. Суперник впав, але зумів піднятися, після чого, Олівейра повторив свій удар і кинувся добивати Чендлера. Рефері довелося зупинити бій і зафіксувати перемогу Чарльза.

31-річний Олівейра виступає у промоушні UFC з 2010 року. За цей час він здобув 19 перемог та зазнав восьми поразок, щеодин бій не відбувся. Таким чином, на завоювання титулу йому знадобилося 28 поєдинків у UFC, що є рекордом.

Раніше цей рекорд з найбільшою кількістю проведених боїв для завоювання титулу належав екс-володарю поясу у середній вазі Майклу Біспінгу. Він став чемпіоном у 26-му поєдинку.

Нурмагомедов оголосив про завершення кар’єри

У жовтні 2020 року після перемоги над Джастіном Гетжі на турнірі UFC 254 Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар’єри.

В активі росіянина 29 переможних поєдинків і жодної поразки.

Після бою Хабіб назвав причину свого рішення та не зміг стримати сліз.