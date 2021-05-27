Мадридский Реал официально объявил, что французский специалист Зинедин Зидан уходит из клуба. Об этом галактикос сообщили на официальном сайте клуба.

— Пришло время уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть во все эти годы, а также за то, какова его фигура для Реала.

Зидан — один из величественных легенд Реала, и его легенда выходит за рамки того, кем он был как тренер и игрок нашего клуба. — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что Зидан всегда оставаться в сердце Реала, а мадридский клуб навсегда останется его домом.

Зинедин Зидан во второй раз возглавил галактикос 11 марта 2019 года. После своего возвращения в команду он выиграл с Реалом Ла Лигу и Суперкубок Испании.

В сезоне 2020/21 Реал дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов, уступив лондонскому Челси, а в чемпионате Испании занял второе место.

В первый приход Зидана на тренерский мостик Реала команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов — в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18.