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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Челси одолел Реал и вышел в финал Лиги чемпионов

Челси Реал

Лондонский Челси принимал мадридский Реал в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась в Лондоне в стадионе Стэмфорд Бридж и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет в матче на 28-й минуте открыл форвард синих Тимо Вернер. Немецкий футболист добил в пустые ворота мяч, который отлетел от перекладины после удара Кая Хаверца.

Счет в матче Челси удвоил после перерыва благодаря удару Мейсона Маунта. Сначала Н’Голо Канте перехватил мяч и отпасовал в штрафную на Кристиана Пулишича, который отдал на Маунта, а англичанин поразил ворота Тибо Куртуа.

Несмотря на то, что Реал территориально владел преимуществом больше всего моментов и шансов у ворот соперника создали именно подопечные Томаса Тухеля, которые заслуженно и вышли в финал турнира.

Стартовые составы:

  • Челси: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).
  • Реал: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Азар (Мариано, 89), Бензема.
  • Голы: Вернер, 28 Маунт, 85

В первом матче в Мадриде на Альфредо ди Стефано команды разошлись ничьей 1:1. Таким образом по итогам двух матчей лондонский клуб вырвал билет в финал Лиги чемпионов текущего розыгрыша, где сыграет с другим английским клубом Манчестер Сити.

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Финал Лиги чемпионов 2021 состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрка. Интересно, что за последние три сезона это будет уже второй чисто английский финал — в 2019 году в Мадриде на Ванда Метрополитано Ливерпуль в решающем матче ЛЧ одолел лондонский Тоттенхэм (2:0).

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Челси — Реал Мадрид, где собрали все самые интересные моменты встречи на Стэмфорд Бридж.

Фото: Getty Images

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