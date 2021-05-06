Лондонский Челси принимал мадридский Реал в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась в Лондоне в стадионе Стэмфорд Бридж и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет в матче на 28-й минуте открыл форвард синих Тимо Вернер. Немецкий футболист добил в пустые ворота мяч, который отлетел от перекладины после удара Кая Хаверца.

Счет в матче Челси удвоил после перерыва благодаря удару Мейсона Маунта. Сначала Н’Голо Канте перехватил мяч и отпасовал в штрафную на Кристиана Пулишича, который отдал на Маунта, а англичанин поразил ворота Тибо Куртуа.

Несмотря на то, что Реал территориально владел преимуществом больше всего моментов и шансов у ворот соперника создали именно подопечные Томаса Тухеля, которые заслуженно и вышли в финал турнира.

Стартовые составы:

Челси: Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67).

Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулишич, 67). Реал: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Азар (Мариано, 89), Бензема.

Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди (Вальверде, 63), Каземиро (Родриго, 76), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Азар (Мариано, 89), Бензема. Голы: Вернер, 28 Маунт, 85

В первом матче в Мадриде на Альфредо ди Стефано команды разошлись ничьей 1:1. Таким образом по итогам двух матчей лондонский клуб вырвал билет в финал Лиги чемпионов текущего розыгрыша, где сыграет с другим английским клубом Манчестер Сити.

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Финал Лиги чемпионов 2021 состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрка. Интересно, что за последние три сезона это будет уже второй чисто английский финал — в 2019 году в Мадриде на Ванда Метрополитано Ливерпуль в решающем матче ЛЧ одолел лондонский Тоттенхэм (2:0).

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Челси — Реал Мадрид, где собрали все самые интересные моменты встречи на Стэмфорд Бридж.