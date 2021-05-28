Туринский Ювентус объявил об отставке итальянского специалиста Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

— Спасибо Андреа — это первые слова, которые мы должны сказать в конце этого особого этапа нашей совместной жизни. Искренне желаем Андреа успехов в будущем, которое, несомненно, будет замечательным, — говорится в заявлении на сайте клуба.

42-летний специалист возглавил бьянконери в начале сезона 2020/21. Старая сеньора под руководством Пирло выиграла Кубок и Суперкубок Италии, но по итогам сезона заняла лишь четвертое место в Серии А.

Скорее всего в кресло главного тренера туринского клуба вернется итальянский специалист Массимилиано Аллегри. Он раньше тренировал Ювентус с 2014 по 2019 год.

Сейчас в чемпионате Италии происходит сумасшедшая ротация тренеров. Свои посты уже покинули Паулу Фонсека в Роме, Симоне Индзаги в Лацио, Дженнаро Гаттузо в Наполи и Антонио Конте в Интере.

Отставка Зидана

27 мая мадридский Реал объявил об отставке Зинедина Зидана.

Пресс-служба галактикос отметила, что это личное решение французского специалиста. Зинедин Зидан во второй раз возглавил галактикос 11 марта 2019 года.