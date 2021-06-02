Евро-2020: Шевченко рассказал о возможных потерях и почему вызвал Судакова

Футболист сборной Украины Эдуард Соболь, который попал в заявку, не очень хорошо себя чувствует и пройдет дополнительное медицинское обследование.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Северной Ирландии.

— Мы выбрали только 26 человек. Все, кто здесь на сборе, остаются до последнего контрольного матча. Мы внесли Эдуарда Соболя в список, но в день, когда мы это сделали, он не совсем хорошо себя чувствовал. Сейчас он не тренируется несколько дней. Мы с врачом обсудили, что ему предстоит сделать дополнительные обследования по его состояния здоровья. Это не связано с травмой на тренировке, а с общим состоянием. Я надеюсь, что все будет хорошо. Когда через несколько дней мы получим результаты от соответствующих специалистов, он может тренироваться, то он вернется в группу. Поэтому я решил оставить всех ребят. Мы имеем возможность к первому официальному матчу изменить футболистов, попавших в заявку, если в них будут какие-то проблемы со здоровьем, — рассказал наставник сине-желтых.

Также Шевченко прокомментировал наличие в заявке дебютанта национальной команды Георгия Судакова, чей вызов вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях.

— Мне нравится его отношение, мобильность, способность. Он попал в заявку, потому что он в хорошей форме. Та мобильность, которая у него есть и шанс, который он получил — это наши наблюдения как тренеров.

3 июня сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет с командой Северной Ирландии. Встреча состоится в Днепре.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является подопечные Андрея Шевченко. С прогнозом на матч Украина — Северная Ирландия вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.