Євро-2020: Шевченко розповів про можливі втрати і чому викликав Судакова

Футболіст збірної України Едуард Соболь, який потрапив до заявки, не дуже добре почувається і пройде додаткове медичне обстеження.

Про це повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко під час прес-конференції перед товариським матчем з командою Північної Ірландії.

— Ми обрали лише 26 осіб. Всі, хто тут на зборі, залишаються до останнього контрольного матчу. Ми внесли Едуарда Соболя до списку, але в день, коли ми це зробили, він не зовсім добре себе почував. Зараз він не тренується кілька днів. Ми з лікарем обговорили, що йому треба буде зробити додаткові обстеження щодо його стану здоров’я. Це не пов’язано з травмою на тренуванні, а із загальним станом. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Коли через кілька днів ми отримаємо результати від відповідних фахівців, що він може тренуватися, то він повернеться в групу. Тому я вирішив залишити всіх хлопців. Ми маємо можливість до першого офіційного матчу змінити футболістів, котрі потрапили до заявки, якщо в них будуть якісь проблеми зі здоров’ям, – розповів наставник синьо-жовтих.

Також Шевченко прокоментував наявність у заявці дебютанта національної команди Георгія Судакова, чий виклик спричинив жваве обговорення у соціальних мережах.

— Мені подобається його відношення, мобільність, здібність. Він потрапив до заявки, тому що він у хорошій формі. Та мобільність, яка у нього є і шанс, який він отримав – це наші спостереження як тренерів.

3 червня збірна України в межах підготовки до Євро-2020 зіграє з командою Північної Ірландії. Зустріч відбудеться у Дніпрі.

На думку букмекерів, фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. З прогнозом на матч Україна – Північна Ірландія ви можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.