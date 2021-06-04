Сборная Украины встречалась с командой Северной Ирландии в рамках товарищеского матча. Встреча состоялась в Днепре на стадионе Днепр Арена и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 1:0.

Украинцы контролировали игру на протяжении почти всего матча и владели игровым преимуществом. Это прекрасно отражает статистика — 17 ударов у сине-желтых против шести у соперников.

Подопечные Шевченко активно начали и забили быстрый гол. На десятой минуте взятием ворот отметился Александр Зубков, для которого это дебютный гол в футболке национальной команды. Зубков положил мяч в сетку ворот Пикока-Фаррелла после передачи от Александра Караваева.

Ближе к перерыву соперник мог сравнить, но великолепную реакцию продемонстрировал Георгий Бущан, который в прыжке парировал удар Сиарона Брауна.

После перерыва активнее в атаке начали действовать северные ирландцы, но украинцы быстро подобные попытки ликвидировали и снова взяли мяч под контроль.

В экваторе второго тайма отличиться имели возможности Андрей Ярмоленко и Георгий Судаков, но удар игрока Вест Хэма парировали, а мяч после удара юного хавбека Шахтера пролетел рядом с левой стойкой.

Под занавес матча украинцы удвоили счет после удара Артема Беседина, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Для сине-желтых это первая победа в 2021 году после серии из четырех ничьих. Следующую встречу сборная проведет 7 июня против команды Кипра.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин 46).

Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин 46). Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Каткарт, Браун (Мак-Клелланд, 89), Фергюсон (Смит, 68), Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Макканн (Уайт, 81), Сэвилл, Мадженнис (Лафферти, 61), Макгинн (Томпсон, 47).

Пикок-Фаррелл, Баллард, Каткарт, Браун (Мак-Клелланд, 89), Фергюсон (Смит, 68), Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Макканн (Уайт, 81), Сэвилл, Мадженнис (Лафферти, 61), Макгинн (Томпсон, 47). Голы: Зубков, 10

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Северная Ирландия, где собрали все самые интересные моменты встречи.