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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украина обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче

Збірна України

Сборная Украины встречалась с командой Северной Ирландии в рамках товарищеского матча. Встреча состоялась в Днепре на стадионе Днепр Арена и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 1:0.

Украинцы контролировали игру на протяжении почти всего матча и владели игровым преимуществом. Это прекрасно отражает статистика — 17 ударов у сине-желтых против шести у соперников.

Подопечные Шевченко активно начали и забили быстрый гол. На десятой минуте взятием ворот отметился Александр Зубков, для которого это дебютный гол в футболке национальной команды. Зубков положил мяч в сетку ворот Пикока-Фаррелла после передачи от Александра Караваева.

Ближе к перерыву соперник мог сравнить, но великолепную реакцию продемонстрировал Георгий Бущан, который в прыжке парировал удар Сиарона Брауна.

После перерыва активнее в атаке начали действовать северные ирландцы, но украинцы быстро подобные попытки ликвидировали и снова взяли мяч под контроль.

В экваторе второго тайма отличиться имели возможности Андрей Ярмоленко и Георгий Судаков, но удар игрока Вест Хэма парировали, а мяч после удара юного хавбека Шахтера пролетел рядом с левой стойкой.

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Под занавес матча украинцы удвоили счет после удара Артема Беседина, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Для сине-желтых это первая победа в 2021 году после серии из четырех ничьих. Следующую встречу сборная проведет 7 июня против команды Кипра.

  • Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин 46).
  • Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Баллард, Каткарт, Браун (Мак-Клелланд, 89), Фергюсон (Смит, 68), Даллас (Чарльз, 89), Макнейр, Макканн (Уайт, 81), Сэвилл, Мадженнис (Лафферти, 61), Макгинн (Томпсон, 47).
  • Голы: Зубков, 10

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Северная Ирландия, где собрали все самые интересные моменты встречи.

Фото: Getty Images

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