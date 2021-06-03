Сборная Украины и команда Северной Ирландии встретятся 3 июня на стадионе Днепр-Арена в Днепре в рамках товарищеского матча.

Это будет уже шестая встреча команд в истории. Последний раз команды играли во время группового этапа Евро-2016. Украинцы тогда уступили северным ирландцам со счетом 2:0.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех команды Северной Ирландии оценивается в 6.30. Ничейный результат встречи — 3.40.

Встречу в Днепре доверили польской бригаде арбитров во главе с рефери Шимоном Марциняком. Ему будут ассистировать Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.00.