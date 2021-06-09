Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Шахтер заинтересован в покупке нападающего Аякса

Шахтер заинтересован в покупке нападающего Аякса

Нападающий нидерландского Аякса Лассина Траоре может перейти в донецкий Шахтер. Transfermarkt оценивает Траоре в €6,5 млн.

По данным издания De Telegraaf, агенты 20-летнего футболиста, который имеет гражданство африканской страны Буркина-Фасо, согласовывают с руководителями Шахтера окончательные условия соглашения.

Читайте
Пятов продлил контракт с Шахтером еще на два года

Отметим, его контракт с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

За минувший сезон Траоре забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач, приняв участие в 31 матче.

Накануне Шахтер также договорился с португальской Бенфикой о переходе бразильского полузащитника Педринью за €18 млн.

Новый главный тренер Шахтера 

Ранее экс-наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби стал новым главным тренером Шахтера.

Он будет возглавлять команду горняков следующие два сезона. Это будет 34-й главный тренер в истории Шахтера.

Источник: De Telegraaf

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка