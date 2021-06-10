Украинский боксер Василий Ломаченко, который выступает в легком весе, рассказал, почему не будет просить о реванше с американцем Теофимо Лопесом.

Он намекнул, что Лопес проиграет бой, если его команда согласится на реванш.

— Я не хочу просить Лопеса о реванше, ведь он и его отец знают, что это был очень близкий бой. Они знают, что произойдет, если они дадут мне реванш. Поэтому они хотят подняться в первый полусредний вес, — заявил Ломаченко.

Он также рассказал о своих дальнейших целях в боксе.

— У меня все еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Для меня абсолютным чемпионом мира является Теофимо Лопес, поскольку, когда я с ним сражался, у меня было три пояса. Я завоевал титул WBC в бою с Люком Кэмпбеллом. Лопес победил в нашем поединке и забрал у меня три пояса. Четвертый титул принадлежал ему, так что он, несомненно, абсолютный чемпион мира. Чемпионство Хейни — это политика WBC. Мне все равно, — отметил украинский боксер.

Ломаченко-Лопес

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои три пояса. Его команда позже заявила, что Ломаченко боксировал с травмой.

21 октября стало известно, что Ломаченко вышел на ринг против Лопеса с травмой плеча. Промоутер украинца Боб Арум об этом не знал.

Подробнее о бое Ломаченко-Лопеса читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Snowquennla