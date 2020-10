У Лас-Вегасі (США) закінчився бій українського боксера Василя Ломаченка та американця Теофімо Лопеса.

Перемогу в поєдинку здобув 23-річний американський боксер Тео Лопес.

ALL. THE. BELTS. At 23 years old, #TheTakeover is now… The only 4-belt champ in Lightweight history The youngest 4-belt champ in #boxing history Take a bow, @TeofimoLopez. #LomaLopez pic.twitter.com/BWOeLKkcqz — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

На початку бою Василь Ломаченко уважно вивчав свого суперника, даючи йому можливість наносити удари. Однак спроби Тео Лопеса пробити захист українського бійця були невдалими.

У другому раунді ситуація особливим чином не змінилася. Лопес продовжував підбирати ключі до Ломаченка, проте його удари відбивалися від блоків. Хоча американець намагався утримувати центр рингу. Якщо у Тео ударів було значно більше, то у Василя вони були точнішими.

У третьому раунді українець продовжував приймати удари і не вдавався до активних атак. Хоч ініціатива і була в руках Тео, але це його не врятувало від ефектної двійки. Однак у цьому раунді Ломаченко також зосередився на захисті, а не на ударах. Спроби Тео перейти до атак нівелювала швидкість Василя.

Четвертий і п’ятий раунди теж не відзначилися цікавими моментами. Активність була за Тео, хоча більшість ударів пролітали повз, а щільний захист залишалася за Василем.

На середині бою сколихнувся Twitter, в якому обурювалися вболівальники. Їм бій видався нудним і не схожим на поєдинок за абсолютне чемпіонство.

Екватор знову пройшов без точних ударів від українця.

Чи через габарити Тео, чи з іншої причини, але Ломаченку було складно у сьомому раунді підібратися до опонента.

Попри те, що у восьмому раунді Лопес почав засипати ударами Ломаченка, українець відповів точною атакою у голову та корпус.

.@TeofimoLopez landed a fight high 50 punches in the 12th round, the most ever in a round by a Lomachenko opponent. #LomaLopez pic.twitter.com/6HFZpdKN6U — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 18, 2020

Однак у дев’ятому раунді українець зміг пробити комбінацію голова-корпус-голова.

У 10 раунді боксери перейшли до активних атак і змогли завдати один одному точні удари. У фіналі Тео Лопес відзначився забороненим ударом нижче пояса.

У 11 раунді Ломаченко нарешті продемонстрував свою фірмову швидкість, завдаючи більше ударів. Лопес більшу частину часу провів у захисті та тільки наприкінці почав переходити до ударів.

У фінальному раунді на рингу були чутні поради батька і тренера українського бійця Анатолія Ломаченка, який кричав Василю засипати ударами опонента. Однак Ломаченку так і не вдалося організувати серйозну атаку проти Лопеса.

ALL ON THE LINE IN ROUND 12!!! Think these guys want it? Man …#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/XquHwYUpnB — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Оцінки суддів за підсумками бою: 116:112, 119:109, 117:111 на користь Теофімо Лопеса.



18 жовтня проходив поєдинок Василя Ломаченка (чемпіонські титули: WBC, WBA Super, WBO) і Теофімо Лопеса (чемпіонський титул: IBF) за титул абсолютного чемпіона з боксу у легкій вазі.

