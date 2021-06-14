Сборная Украины встречалась с командой Нидерландов в стартовом матче первого тура группового этапа Евро-2020 в квартете С. Встреча состоялась на стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Франка де Бура.
В первом тайме нидерландцы владели инициативой, создав несколько опасных моментов, но и украинцы не сидели в обороне, угрожая контратаками.
Команды продемонстрировали очень динамичную игру в первые 45 минут, хотя и без забитых мячей.
Счет в матче открыли оранжевые после перерыва — голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте подопечные Франка де Бура удвоили преимущество благодаря точному прострелу Ваутера Вегорста.
Сине-желтые возродили интригу в матче на 75-й минуте после блестящего точного удара Андрея Ярмоленко после паса от Романа Яремчука. А уже на 79-й минуте сам Яремчук вколотил в сетку ворот головой после навеса от Руслана Малиновского.
Однако последнее слово в матче было за нидерландцами — за пять минут до конца основного времени Дензел Дюмфрис забил победный для своей команды гол.
- Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегорст.
- Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
- Голы: Вейналдум. 52, Вегхорст, 58 Дюмфрис, 85 — Ярмоленко, 75 Яремчук, 79
В группе С, кроме украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счетом 3:1. После первого тура Нидерланды и Австрия имеют в своем активе по три пункта, Македония и Украина пока без очков.
Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Украина, где собрали все самые интересные моменты встречи в Амстердаме.