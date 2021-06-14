Сборная Украины встречалась с командой Нидерландов в стартовом матче первого тура группового этапа Евро-2020 в квартете С. Встреча состоялась на стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Франка де Бура.

В первом тайме нидерландцы владели инициативой, создав несколько опасных моментов, но и украинцы не сидели в обороне, угрожая контратаками.

Команды продемонстрировали очень динамичную игру в первые 45 минут, хотя и без забитых мячей.

Счет в матче открыли оранжевые после перерыва — голом отметился Жоржиньо Вейналдум. На 59-й минуте подопечные Франка де Бура удвоили преимущество благодаря точному прострелу Ваутера Вегорста.

Сине-желтые возродили интригу в матче на 75-й минуте после блестящего точного удара Андрея Ярмоленко после паса от Романа Яремчука. А уже на 79-й минуте сам Яремчук вколотил в сетку ворот головой после навеса от Руслана Малиновского.

Однако последнее слово в матче было за нидерландцами — за пять минут до конца основного времени Дензел Дюмфрис забил победный для своей команды гол.

Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегорст.

Стекеленбург, ван Анхольт, Блинд, де Врей, Тимбер, Думфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегорст. Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук. Голы: Вейналдум. 52, Вегхорст, 58 Дюмфрис, 85 — Ярмоленко, 75 Яремчук, 79

В группе С, кроме украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии, очное противостояние которых закончилось победой австрийцев со счетом 3:1. После первого тура Нидерланды и Австрия имеют в своем активе по три пункта, Македония и Украина пока без очков.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Украина, где собрали все самые интересные моменты встречи в Амстердаме.