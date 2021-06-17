35-летний капитан и защитник Реал Мадрид Серхио Рамос покидает клуб. Об этом сообщила пресс-служба сливочных.

17 июня при участии президента Реала Карло Анчелотти состоится прощальная церемония, посвященная выходу из команды Серхио Рамоса. После этого экс-капитан выступит на пресс-конференции

Администрация клуба почти год не могла договориться с футболистом о новом контракте. Таким образом Рамос покинет команду в статусе свободного агента.

Известно, что недавно Рамосу поступило предложение от Севильи, за которую он выступал ранее. Серхио Рамос начал карьеру в Реале в 2005 году. За это время он провел за команду 391 игру, четыре раза вместе с ней выиграл Лигу Чемпионов и пять раз Чемпионат Испании.

Зидан покинул Реал

Недавно мадридский Реал покинул тренер Зинедин Зидан. Он возглавил клуб впервые в 2016 году, а затем вернулся на должность в 2019 году.

В этом сезоне Реал во главе с Зиданом покинул Лигу Чемпионов на 1/2 финала, а в чемпионате Испании занял второе место.

Источник: Реал Мадрид