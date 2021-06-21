В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Австрии. Встреча состоится 21 июня в Бухаресте на Национальном стадионе.

Начало матча в 19.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 2.

Также в повторе игру можно будет посмотреть 22 июня в 11.10 на телеканале Футбол 2 и в 18.10 на Футбол 1.

Сборная Австрии занимает 23-ю строчку в рейтинге ФИФА. С 2017 команду возглавляет немецкий специалист Франко Фода. Сине-желтые идут на 24-й позиции в рейтинге.

В первых двух матчах на Евро-2020 Австрия обыграла Северную Македонию (3:1) и уступила Нидерланадам (2:0). Украина же начала с поражения в матче с нидерландцами (2:3), а во второй игре взяла верх над македонцами (2:1).

Календарь Евро-2020

Матчи Евро-2020 проходят в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждой из команд предстоит сыграть по три матча.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи места.

Подробная таблица и расписание матчей Евро-2020 является на Фактах ICTV.

Фото: УАФ