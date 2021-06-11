Долгожданное Евро-2020 стартует уже 11 июня и продлится до 11 июля. Открытие состоится на Стадио Олимпико в Риме, а решающий матч запланирован в Лондоне на легендарном Уэмбли.
Матчи Евро-2020 примут 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего на турнире сыграют 24 команды.
На стадии группового этапа каждая из сборных сыграет по три матча. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в стадию плей-офф выйдут четыре из шести команд, занявшие третьи строчки в своих квартетах.
Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.
Групповой этап стартует 11 июня и завершится 23 июня. Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 мая, четвертьфиналы — 2-3 июля, полуфиналы — 6-7 июля. Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей и турнирной таблицей Евро-2020.
Групповой этап
1 тур
Пятница, 11 июня
|22:00
|А
|Турция
|_:_
|Италия
Суббота, 12 июня
|16:00
|А
|Уэльс
|_:_
|Швейцария
|19:00
|В
|Дания
|_:_
|Финляндия
|22:00
|В
|Бельгия
|_:_
|Россия
Воскресенье, 13 июня
|16:00
|D
|Англия
|_:_
|Хорватия
|19:00
|С
|Австрия
|_:_
|Северная Македония
|22:00
|С
|Нидерланды
|_:_
|Украина
Понедельник, 14 июня
|16:00
|D
|Шотландия
|_:_
|Чехия
|19:00
|Е
|Польша
|_:_
|Словакия
|22:00
|Е
|Испания
|_:_
|Швеция
Вторник, 15 июня
|19:00
|F
|Венгрия
|_:_
|Португалия
|22:00
|F
|Франция
|_:_
|Германия
2 тур
Среда, 16 июня
|16:00
|В
|Финляндия
|_:_
|Россия
|19:00
|А
|Турция
|_:_
|Уэльс
|22:00
|А
|Италия
|_:_
|Швейцария
Четверг, 17 июня
|16:00
|С
|Украина
|_:_
|Северная Македония
|19:00
|В
|Дания
|_:_
|Бельгия
|22:00
|С
|Нидерланды
|_:_
|Австрия
Пятница, 18 июня
|16:00
|Е
|Швеция
|_:_
|Словакия
|19:00
|D
|Хорватия
|_:_
|Чехия
|22:00
|D
|Англия
|_:_
|Шотландия
Суббота, 19 июня
|16:00
|F
|Венгрия
|_:_
|Франція
|19:00
|F
|Португалия
|_:_
|Германия
|22:00
|E
|Испания
|_:_
|Польша
3 тур
Воскресенье, 20 июня
|19:00
|А
|Италия
|_:_
|Уэльс
|19:00
|А
|Швейцария
|_:_
|Турция
Понедельник, 21 июня
|19:00
|С
|Северная Македония
|_:_
|Нидерланды
|19:00
|С
|Украина
|_:_
|Австрия
|22:00
|В
|Россия
|_:_
|Дания
|22:00
|В
|Финляндия
|_:_
|Бельгия
Вторник, 22 июня
|22:00
|D
|Хорватия
|_:_
|Шотландия
|22:00
|D
|Чехия
|_:_
|Англия
Среда, 19 июня
|19:00
|E
|Словаччина
|_:_
|Испания
|19:00
|E
|Швеция
|_:_
|Польша
|22:00
|F
|Германия
|_:_
|Венгрия
|22:00
|F
|Португалия
|_:_
|Франция
Турнирная таблица
Группа А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Турция
|2.
|Швейцария
|3.
|Италия
|4.
|Уэльс
Группа В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгия
|2.
|Дания
|3.
|Финляндия
|4.
|Россия
Группа С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Нидерланды
|2.
|Украина
|3.
|Северная Македония
|4.
|Австрия
Группа D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Хорватия
|2.
|Шотландия
|3.
|Англия
|4.
|Чехия
Группа E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швеция
|2.
|Испания
|3.
|Словакия
|4.
|Польша
Группа F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Германия
|2.
|Франция
|3.
|Португалия
|4.
|Венгрия