Сборная Украины встречалась с командой Австрии в матче третьего тура группового этапа в квартете С на Евро-2020. Игра состоялась в Бухаресте на Национальном стадионе и завершилась минимальной победой австрийцев со счетом 1:0.

Австрийцы с первых секунд завладели игровой инициативой на поле. И уже на 21-й минуте матча открыли счет во встрече. Автором гола стал Кристоф Баумгартнер, который несмотря на повреждения на поле, замкнул подачу Давида Алабы с углового.

А чуть более чем за десять минут стало известно, что Баумгартнер таки не может продолжить встречу и игрока заменили.

После пропущенного гола сине-желтые могли отыграть гандикап, но Андрею Ярмоленко не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку австрийцев после острого прострела от Николая Шапаренко.

Перед свистком на перерыв австрийцы потеряли два момента, которые могли удваивать их преимущество — удар Конрада Лаймера парировал Георгий Бущан, а Марко Арнаутович с 11-метровой отметки пробил рядом мимо ворот.

После перерыва Лайнер едва не присоединился в списку игроков, которые на этом чемпионате отличились автоголом. Но мяч после его удара головой отбил голкипер австрийцев.

За несколько минут до конца игры Роман Яремчук прострелил вдоль ворот и мяч едва не влетел в сетку, однако никто из партнеров по команде не подставил ногу для завершающего удара.

Стартовые составы:

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук. Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер.

Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер. Голы: Баумгартнер, 21

После третьего тура группового этапа сборная Украины имеет в своем активе три очка и занимает третье место. При этом, подопечные Андрея Шевченко еще сохраняют теоретические шансы для прохода в плей-офф.

А вот сборная Австрии, которая вышла в 1/8 финала со второго места, сыграет в следующем туре с командой Италии. Игра состоится в субботу, 26 июня.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Австрия, где собрали все самые интересные моменты встречи.