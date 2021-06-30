Позор УЕФА: австрийцы о победе Украины над Швецией

Болельщики сборной Австрии расстроены победой Украины над Швецией со счетом 2:1 и выходом команды в 1/4 финала Евро-2020.

На одном из местных спортивных сайтов под новостью с обзорами матчей Украина – Швеция и Англия – Германия насчитывается более восьми с половиной тысяч комментариев, большинство из которых касаются именно желто-синих.

Кроме того, часть австрийцев продолжают ругать УЕФА за то, что Украина получила в 1/8 финала значительно более слабого соперника, чем Австрия, хотя заняла третье место в группе, проиграв два из трех матчей.

По их мнению, систему распределения соперников в плей-офф нужно изменить.

— УЕФА нужно более ответственно относиться к таким турнирам. Было бы правильно проводить жеребьевку на стадии плей-офф. Чтобы сильные играли со слабыми и не было повторения ситуации с Украиной, которая попала на Швецию и вышла в четвертьфинал, — считает пользователь под ником Uller.

Другой комментатор, который подписан как Perfi, считает, что выход сине-желтых в четвертьфинал – это удар по репутации УЕФА. По его мнению, другие команды увидели, что не нужно стремиться к победе в каждом матче на групповом этапе, что якобы может привести к серьезным последствиям.

Были среди австрийцев и те, кто напомнил о том, что на Евро-2016 Португалия также вышла с третьего места в группе и не блистала своей игрой, зато впоследствии победила на турнире.

Многие также отмечали тот факт, что игра была скучной, а обе команды скорее старались не пропустить мяч, нежели забить сами.

Фото: УАФ