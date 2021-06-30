Ганьба УЄФА: австрійці про перемогу України над Швецією

Вболівальники збірної Австрії засмучені перемогою України над Швецією з рахунком 2:1 та виходом команди до 1/4 фіналу Євро-2020.

На одному з місцевих спортивних сайтів під новиною з оглядами матчів Україна – Швеція та Англія – ​​Німеччина налічується більше восьми з половиною тисяч коментарів, більшість з яких стосуються саме жовто-синіх.

Крім того, частина австрійців продовжують лаяти УЄФА за те, що Україна отримала в 1/8 фіналу значно слабкішого суперника, аніж Австрія, хоча зайняла третє місце в групі, програвши два з трьох матчів.

На їхню думку, систему розподілу суперників в плей-офф потрібно змінити.

– УЄФА потрібно відповідальніше ставитися до таких турнірів. Було б правильно проводити жеребкування на стадії плей-офф. Щоб сильні грали зі слабкими та не було повторення ситуації з Україною, яка потрапила на Швецію й вийшла до чвертьфіналу, – вважає користувач під ніком Uller.

Інший коментатор, який підписаний як Perfi, вважає, що вихід синьо-жовтих до чвертьфіналу – це удар по репутації УЄФА. На його думку, інші команди побачили, що не потрібно прагнути до перемоги у кожному матчі на груповому етапі, що нібито може спровокувати серйозні наслідки.

Були серед австрійців і ті, хто нагадав про те, що на Євро-2016 Португалія також вийшла з третього місця в групі та не виблискувала своєю грою, проте згодом перемогла на турнірі.

Багатьох також засмутив той факт, що гра була нудною, а обидві команди скоріше намагалися не пропустити м’яча, ніж забити самі.

Фото: УАФ