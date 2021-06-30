Сборная Украины встречалась с командой Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020. Встреча состоялась в Глазго на стадионе Хэмпден Парк и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Шевченко.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко первым распечатал ворота в матче. После паса от Андрея Ярмоленко он ударом в касание отправил мяч в сетку ворот Робина Ульсена.

Перед свистком на перерыв шведам удалось сравнять благодаря своему лучшему голеадору на турнире Эмилю Форсбергу. Круглый после его удара срикошетил от украинского футболиста в сетку ворот Георгия Бущана.

Второй тайм встречи прошел без голов и игра перешла в экстра-тайма. В первой 15-минутке Маркус Даниэльссон прямой ногой въехал в колено Артема Беседина, который только что вышел на поле. Сначала рефери показал шведу желтую, но после просмотра VAR изменил свое решение и удалил Даниэльссон с поля. Беседин тоже не смог продолжить игру.

В перерыве стало понятно, что Ярмоленко тоже получил повреждения и вместо него в игру вступил молодой Артем Довбик. Игрок Днепра-1 и стал автором победного гола в ворота шведов. В компенсированное время ко второму экстратайму Довбик вколотил головой в сетку ворот шведов и вырвал для Украины путевку в 1/4 финала Евро-2020.

Стартовые составы:

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльссон.

Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльссон. Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук.

Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук. Голы: Форсберг, 43 — Зинченко, 28 Довбик, 120+2

За выход в полуфинал Евро-2020 Украины поспорит с командой Англии. Игра состоится 3 июля в Риме на Стадио Олимпико в 22:00 по киевскому времени.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Украина, где собрали все самые интересные и острые моменты встречи.