Матч 1/4 финала Евро-2020 будет чрезвычайно тяжелым для Украины. Англия сильная команда с качественной атакой и защитой.

Об этом заявил нападающий сборной Украины Роман Яремчук во время пресс-конференции.

— Наши футболисты должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, однако попробуем показать то, чем сможем удивить эту команду, — отметил Яремчук.

Как объяснил игрок, команде важно оставаться так сказать голодной, ведь такие турниры часто дарят непредсказуемые сюрпризы.

— Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира. Нам важно показать свой максимум, — сказал Роман.

По его словам, желто-синие начали подготовку к поединку с Англией сразу после победного матча со Швецией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

Нападающий добавил, что у подопечных Андрея Шевченко максимальная концентрация на игру с англичанами.

— Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на Евро-2020. Надеюсь, это удастся сделать в матче против Англии. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться, — сказал Яремчук.

Также Роман надеется на мощную поддержку болельщиков. Ведь не помешает дополнительный фактор в таком отчаянном поединке.

По его словам, матч против мощных игроков сборной Англии — это шанс для украинцев показать, на что мы способны.

Фото: УАФ