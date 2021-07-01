Матч 1/4 фіналу Євро-2020 буде надзвичайно важким для України. Англія сильна команда з якісною атакою та захистом.

Про це заявив нападник збірної України Роман Яремчук під час прес-конференції.

– Наші футболісти повинні бути дуже уважними. Ми поважаємо збірну Англії і кожного її гравця, однак спробуємо показати те, чим зможемо здивувати цю команду, – зауважив Яремчук.

Як пояснив гравець, команді важливо залишатися “голодною”, адже такі турніри часто дарують непередбачувані сюрпризи.

– Ми розуміємо, що гратимемо проти однієї з найкращих збірних світу. Нам важливо показати свій максимум, – сказав Роман.

За його словами, жовто-сині почали підготовку до поєдинку з Англією одразу після переможного матчу зі Швецією у межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Нападник додав, що у підопічних Андрія Шевченка максимальна концентрація на гру з англійцями.

– Нам не завжди вдавалося показувати свою найкращу гру на Євро-2020. Сподіваюся, це вдасться зробити в матчі проти Англії. Ми повинні бути єдиними і самовіддано боротися, – зауважив Яремчук.

Також Роман сподівається на потужну підтримку вболівальників. Адже не завадить додатковий фактор у такому запеклому поєдинку.

За його словами, матч проти потужних гравців збірної Англії – це шанс для українців показати, на що ми здатні.

Фото: УАФ