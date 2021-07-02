В субботу сборная Украины попытается выйти в полуфинал Евро-2020. Для этого подопечным Андрея Шевченко надо обыграть одного из фаворитов турнира — сборную Англии.

Еще до старта турнира Украину называли одной из темных лошадок Евро, и это доказала игра против Нидерландов. Но второй тайм матча с Северной Македонией и игра с Австрией немного разочаровали любителей футбола и украинских болельщиков. Сине-желтым удалось реабилитироваться в игре со шведами в 1/8 финала, но дорогой ценой — травмой форварда Артема Беседина.

Сборная Англии на турнире до сих пор не пропустила ни одного гола, уверенно выиграла квартет D, хоть и забила лишь два мяча. Команда Саутгейта ведет очень осторожный футбол, играет максимально просто, а моментами — примитивно. Впрочем, это дает свой результат.

Факты ICTV собрали обзор британской прессы перед игрой Украина — Англия. Журналисты и специалисты в Королевстве в один голос говорят о самом “удобном сопернике” из всех возможных, и уже мыслями в полуфинале.

The Guardian пишет, что в игре с тремя львами Шевченко может применить ту же оборонительную тактическую схему, что и со шведами, которая принесла результат. Это означает, что один из лидеров команды Руслан Малиновский снова начнет игру со скамейки запасных. Отмечается и то, что участие в матче Андрея Ярмоленко и возвращение в строй Александра Зубкова под вопросом.

Журналист Бен МакАлир пишет, что англичанам в матче следует думать не только о результате, но и о дисциплине, поскольку четыре игрока висят на карточках. Он подчеркивает, что получив горчичник, они пропустят полуфинал, если Англия обыграет Украину на Стадио Олимпико.

Издание добавляет, что Александр Зинченко стал лидером команды и может повести ее за собой, а также сравнивают вратарей Джордана Пикфорда и Георгия Бущана. Первый не пропустил ни одного мяча, у украинца в пассиве пять мячей, но было значительно больше работы. Также The Guardian называет Бущана одним из лидеров команды, который навсегда вытеснил из стартовой одиннадцатки ветерана Андрея Пятова.

Британский Independent пишет, что выход в плей-офф таких команд, как Дания, Швейцария и особенно Украина, не является неожиданностью. Эта тройка находится в топ-25 рейтинга ФИФА.

— Сине-желтые сделали то, что должна была сделать Турция. Именно поэтому некоторые ожидания, что они могут умориться после 1/8 финала со Швецией, следует уменьшить.

Журналисты отмечают реакцию Саутгейта, который говорит о раннем праздновании еще не сыгранного матча. Специалист сказал, что игра станет жестким испытанием для всех, кто считает ее легкой прогулкой.

— Я сказал игрокам, что сейчас это фантастический вызов для нас. Мы наблюдали за Украиной в течение прошлого года, но, конечно, не так много их игроков играют в Бундеслиге или АПЛ. Над изучением сборной Украины предстоит немало поработать, — сказал Саутгейт.

Sky Sports пишет, что Украина прошла через изнурительный поединок 1/8 финала со Швецией, но в этом поединке продемонстрировала гибкость в тактике, что может разочаровать Англию в субботу.

В своем подкасте журналист Оливер Йоу сказал, что победителем в Глазго была не Украина, а Англия, ведь ей достался легкий соперник.

— Мы можем говорить о том и, безусловно, это фактор, что ничто так не придает энергии в ноги, как победа на последней минуте дополнительного времени. Это четвертьфинал Евро-2020, возможно, единственная возможность для команд за всю историю. Эту победу одержала Украина, и для них это величие, они будут гудеть после этой драматической победы.

Еще один обозреватель канала Рус Тейлор назвал двух украинцев, за которыми надо следить. Это Руслан Малиновский и Роман Яремчук.

— Малиновский из Аталанты действительно одаренный игрок, который может мощно бить издалека. Еще бы назвал Романа Яремчука. Когда ты думаешь об Украине, ты думаешь о Шевченко и Сергее Реброве, но чего им действительно не хватало давно, это девятки и бомбардира. Яремчук достиг этого на турнире. Он будет тем, кто вскоре, я думаю, переедет в АПЛ, за ним наблюдают. Он нужен, чтобы рисковать.

Сложилось впечатление, что Украина проскочила в плей-офф через запертую дверь, — пишет The Daily Mail. После увлекательной дуэли с Нидерландами, победы над Северной Македонией, украинцы проиграли Австрии. Им хватило трех очков, чтобы сыграть со Швецией в 1/8 финала.

— Подопечные Шевченко ехали за успехом в игре со шведами, и казалось, что игра обречена на серию пенальти. Но гол Артема Довбика в дополнительное время обеспечил им путевку в Рим.

Издание пишет, что Украина самая слабая из команд 1/4 финала в оборонительных действиях, и форварды Англии, в частности Харри Кейн, будут облизывать губы во время встречи с защитниками Украины. Украина уже пропустила шесть мячей и, если Шевченко не сделает изменений в тактике, это количество увеличится.

Еще в одном материале издание предостерегает следить за тремя игроками сборной Украины от которых следует ожидать неприятностей англичанам, — это Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Роман Яремчук.

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