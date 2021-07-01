Уже 3 июля состоится матч Англия — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Игра команд Украины и Англии начнется в 22.00 по киевскому времени в Риме на Стадио Олимпик.

Какой прогноз на матч Украина — Англия дают и какие шансы на победу у подопечных Андрея Шевченко — читайте в материале.

Экс-игрок сборной Украины, участник Евро-2016 Артем Федецкий в комментарии Фактам ICTV рассказал, что у сборной Украины есть все шансы получить исторический триумф в 1/4 финала Евро-2020.

— У нас высокие шансы, несмотря на соперника, Англию, которая является родоначальником футбола. Их сборная топовая, но на ранних стадиях чемпионата также были сильные команды. В частности, Франция, один из фаворитов Евро-2020, которая оставила раньше турнир, — объясняет Федицкий.

По его словам, сине-желтые доказали в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, что они могут собрать волю в кулак, сплотиться и играть не только за себя на футбольном поле, но и за всю Украину.

— Минимум 40 млн украинцев их поддерживало. Но в игре против сборной Англии, мне кажется, что за них будут болеть даже фанаты тех команд, которые уже вылетели, — считает эксперт.

По его мнению, украинские футболисты вызывают симпатию своей отдачей на футбольном поле и стилем игры. Поэтому они заслуженно находятся на стадии 1/4 финала Евро-2020.

— Я верю в наш выход. Верю, что мы пройдем Англию, каким бы она ни была сильным соперником. Это может произойти, если мы покажем такую ​же отдачу и желание к борьбе, — говорит Федецкий.

По его словам, англичане играют более силовой футбол, у них хороший переход от защиты в атаку, контратаки и тому подобное.

— Однако у нас сильный коллектив, сформировавшийся при Андрее Шевченко. Коллектив профессионалов и зрелых футболистов, несмотря на то, что команда является едва ли не самой молодой сборной на Евро-2020, — делится Артем.

По его мнению, победа украинцев в матче с англичанами будет зависеть от сформированного состава и правильной игры на поле.

Фото: УАФ