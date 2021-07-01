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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Сила соперника нас не пугает: Шевченко о матче против Англии в 1/4 Евро-2020

Андрій Шевченко

Сборная Англии – отличная команда, которой очень сложно забить.

Такое мнение выразил главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

— Мы прекрасно понимаем, насколько сложным будет этот матч, но сила соперника не должна нас пугать. Она должна нас только мотивировать, потому что в футболе, как и в жизни, возможно все, — сказал он.

По словам Шевченко, у англичан – очень хорошая скамейка запасных и замечательный тренерский штаб.

Главный тренер сине-желтых также отметил, что его команда приложит все усилия, чтобы дать болельщикам еще больше поводов для радости.

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Фото: УАФ

Источник: УЕФА

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