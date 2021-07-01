Шансы Украины выиграть Евро-2020: букмекеры назвали нового фаворита Евро-2020

Матчи 1/8 финала Евро-2020 оказались жестокими сразу к трем фаворитам турнира — Португалии, которая не смогла отстоять титул чемпионов, победителей ЧМ-2018 сборной Франции, а также команд Германии и Нидерландов.

Круг претендентов на победу в турнире стал значительно уже. Также у букмекеров сменился главный фаворит — теперь это сборная Англии, которая в 1/4 финала встретится с Украиной.

На победу на Евро-2020 подопечным Гарета Саутгейта дают коэффициент 3.00. Большие шансы на трофей сохраняет сборная Испании — 4.20 и команда Италии — 5.00.

Победа лучшей команды мира по рейтингу ФИФА Бельгии оценивается в 7.50.

Среди всех четвертьфиналистов шансы на викторию в турнире самые маленькие у подопечных Шевченко. Сейчас букмекеры оценивают вероятную победу в турнире Украины коэффициентом 34.00.

Немножко лучше вероятность дойти до финала и одержать победу у Дании (11.00), Чехии (26.00) и Швейцарии (26.00).

Победитель Евро-2020 — прогноз Opta

Статистический ресурс Opta дал свой прогноз на победителя Евро-2020. Больше всего шансов на победу в турнире они дают Бельгии — 24,4% и Испании — 24,1%.

Вероятность победы сборной Украины в турнире оценивается 4,4%, а выход в финал 17,1%.

В то же время, победу Англии прогнозируют с вероятностью в 17,75%, а выход в финал трех львов оценивается в 46,2%.

Украина встретится с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы по Футбол 3 июня в Риме на Стадио Олимпико. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22.00.

Фото: УАФ