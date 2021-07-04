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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Теплая встреча: сборная Украины вернулась в Киев после вылета с Евро-2020

Фанати збірної України

В аэропорту Борисполь прошла торжественная встреча игроков сборной Украины, которые накануне вылетели от англичан в матче 1/4 Евро-2020.

Возле аэродрома была сконструирована сцена, куда команда поднялась, чтобы поприветствовать болельщиков, ожидавших команду на протяжении двух часов.

Игроки и тренер спели гимн Украины вместе с такими исполнителями, как Фоззи, YARMAK и Олег Собчук.

— Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас. Слава Украине, — сказал Шевченко.

По его словам, игроки чувствовали поддержку простых жителей страны, а потому демонстрировали сумасшедшую самоотдачу и желание играть в футбол.

Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Теплая встреча: сборная Украины вернулась в Киев после вылета с Евро-2020 / 6 фотографий
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Фото: УАФ

Источник: УАФ

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