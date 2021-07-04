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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Тепла зустріч: збірна України повернулася до Києва після вильоту з Євро-2020

Фанати збірної України

В аеропорту Бориспіль відбулася урочиста зустріч гравців збірної України, які напередодні вилетіли від англійців в матчі 1/4 Євро-2020.

Біля аеродрому була сконструйована сцена, куди команда піднялася, щоб привітати вболівальників, які чекали команду протягом двох годин.

Гравці й тренер заспівали гімн України разом з такими виконавцями, як Фоззі, YARMAK та Олег Собчук.

– Я вдячний вам за таку підтримку. Ви навіть не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на матчі. Ми вдячні всім, хто приїхав підтримати команду, хто вболівав за нас. Слава Україні, – сказав Шевченко.

За його словами, гравці відчували підтримку простих жителів країни, а тому демонстрували божевільну самовіддачу і бажання грати в футбол.

Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Повернення збірної до України
Тепла зустріч: збірна України повернулася до Києва після вильоту з Євро-2020 / 6 фотографий
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Фото: УАФ

Джерело: УАФ

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