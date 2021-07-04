3 июля прошли последние два матча 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Таким образом стали известны пары полуфиналистов Евро-2020.

Игры 1/4 финала прошли очень эмоционально. Фанаты восьми стран с восторгом наблюдали за поединками спортсменов и с нетерпением ждали, чтобы узнать, кто выйдет в 1/2 финала Евро-2020.

В пятницу сыграла сборная Швейцарии против коллектива Испании, а Бельгия соревновалась в поединке с Италией.

2 июля Испания обыграла Швейцарию и стала первым полуфиналистом Чемпионата Европы по футболу. Команды сыграли со счетом 1:1, однако благодаря серии пенальти испанцы вышли в 1/2 финала Евро-2020.

В этот же день команда Бельгии проиграла Италии с разрывом в один гол. В субботу сборная Чехии сыграла против команды Дании, а коллектив Украины соревновался с составом Англии.

3 июля сборная по футболу Чехии проиграла команде Дании с разницей в один гол, а Украина крупно уступила Англии в 1/4 финала Евро-2020 с разрывом в четыре гола.

Пары 1/2 финала Евро-2020

Италия — Испания: 6 июля;

Англия — Дания: 7 июля.

Таким образом определились пары полуфинала Чемпионата Европы по футболу. Сборная Италии сыграет с Испанией, а Дания — с Англией.

Оба матча 1/2 финала Евро-2020 пройдут в Лондоне (столице Великобритании). Матч Италия — Испания состоится 6 июля, а игра Англия — Дания запланирована на 7 июля. В Лондоне также пройдет финал чемпионата, который состоится 11 июля.