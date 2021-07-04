3 липня пройшли останні два матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Таким чином стали відомі пари півфіналістів Євро-2020.

Ігри 1/4 фіналу пройшли дуже емоційно. Фанати восьми країн із захопленням спостерігали за поєдинками спортсменів та з нетерпінням чекали, щоб дізнатися, хто вийде в 1/2 фіналу Євро-2020.

У п’ятницю зіграла збірна Швейцарії проти колективу Іспанії, а Бельгія змагалася у поєдинку з Італією.

2 липня Іспанія обіграла Швейцарію та стала першим півфіналістом Чемпіонату Європи з футболу. Команди зіграли з рахунком 1:1, однак завдяки серії пенальті іспанці вийшли в 1/2 фіналу Євро-2020.

В цей же день команда Бельгії програла Італії з розривом в один гол. У суботу збірна Чехії зіграла проти команди Данії, а колектив України змагався зі складом Англії.

3 липня збірна з футболу Чехії програла команді Данії з різницею в один гол, а Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 з розривом у чотири голи.

Пари 1/2 фіналу Євро-2020

Італія – ​​Іспанія: 6 липня;

Англія – ​​Данія: 7 липня.

Таким чином визначилися пари півфіналу Чемпіонату Європи з футболу. Збірна Італії зіграє з Іспанією, а Данія – з Англією.

Обидва матчі 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть в Лондоні (столиці Великої Британії). Матч Італія – ​​Іспанія відбудеться 6 липня, а гра Англія – ​​Данія запланована на 7 липня. У Лондоні також пройде фінал чемпіонату, який відбудеться 11 липня.