3 липня пройшли останні два матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу. Таким чином стали відомі пари півфіналістів Євро-2020.
Ігри 1/4 фіналу пройшли дуже емоційно. Фанати восьми країн із захопленням спостерігали за поєдинками спортсменів та з нетерпінням чекали, щоб дізнатися, хто вийде в 1/2 фіналу Євро-2020.
У п’ятницю зіграла збірна Швейцарії проти колективу Іспанії, а Бельгія змагалася у поєдинку з Італією.
2 липня Іспанія обіграла Швейцарію та стала першим півфіналістом Чемпіонату Європи з футболу. Команди зіграли з рахунком 1:1, однак завдяки серії пенальті іспанці вийшли в 1/2 фіналу Євро-2020.
В цей же день команда Бельгії програла Італії з розривом в один гол. У суботу збірна Чехії зіграла проти команди Данії, а колектив України змагався зі складом Англії.
3 липня збірна з футболу Чехії програла команді Данії з різницею в один гол, а Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 з розривом у чотири голи.
Пари 1/2 фіналу Євро-2020
- Італія – Іспанія: 6 липня;
- Англія – Данія: 7 липня.
Таким чином визначилися пари півфіналу Чемпіонату Європи з футболу. Збірна Італії зіграє з Іспанією, а Данія – з Англією.
Обидва матчі 1/2 фіналу Євро-2020 пройдуть в Лондоні (столиці Великої Британії). Матч Італія – Іспанія відбудеться 6 липня, а гра Англія – Данія запланована на 7 липня. У Лондоні також пройде фінал чемпіонату, який відбудеться 11 липня.