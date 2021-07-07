Без Верняева, но с Ястремской: НОК утвердил состав сборной Украины на Олимпиаду-2020

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил список спортсменов, которые в составе национальной команды отправятся в Токио на летние Олимпийские игры.

В заявку вошли 158 олимпийцев в 25 видах спорта из 30 олимпийских дисциплин, в которых будут бороться за награды в столице Японии.

Украинцы претендуют на олимпийские награды в следующих категориях: бадминтон, бокс, вольная и греко-римская борьба, тяжелая атлетика, велоспорт (маунтенбайк, трек, шоссе), гребля (академическая, на байдарках и каноэ, слалом), спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, каратэ, конный спорт, легкая атлетика, плавание, синхронное плавание, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), прыжки на батуте, современное пятиборье, теннис, настольный теннис, триатлон и фехтование.

Наибольшее представительство в украинцев в легкой атлетике, а вот по одному представителю у нас в маунтенбайке, гребном слаломе, стендовой стрельбе, прыжках на батуте, современном пятиборье и триатлоне.

В заявке отсутствует олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, которого Международная федерация гимнастики временно отстранила от соревнований.

Также в список не попал тяжеловес Дмитрий Чумак, которого Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила в июне за попытку уклонения от прохождения допинг-теста и попытку подкупа допинг-офицера.

А вот теннисистка Даяна Ястремская, которую оправдали по делу об употреблении допинга, поедет на Игры-2020 в Токио.

Источник: НОК