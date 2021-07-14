Я люблю Украину! Ракицкий заявил, что до сих пор хочет играть за сборную

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступающий за российский Зенит, рассказал, что болел за сборную Украины на Евро-2020 и до сих пор хочет играть за национальную команду.

— Везение присутствовало, когда выходили из группы (о сборной Украины, — Ред.). А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести еще до удаления, никто не закрывался. С нидерландцами тоже играли хорошо. Македонцев полностью переиграли. С Австрией устали. Понимаю ребят, более месяца в сборной, а психология в такие моменты очень уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны все равно большие молодцы. И с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть счет был бы 4:1, 4:2… Но, может, перегорели, — сказал Ракицкий.

Футболист рассказал, что до сих пор ждет вызова в национальную команду и, что все силы отдавал на поле, когда был в футболке сине-желтых.

— Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не означает, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне разнообразную чушь. Но мне все равно, что они думают.

Он добавил, что всегда, когда смотрит игру сборной Украины, хочет присоединиться к сборной.

— Я вообще не люблю смотреть футбол по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что произошло. Я карьеру в сборной закончил.

Ракицкий также отметил, что сейчас сборная Украины сильнее команду России.

— Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. Сейчас Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную, — пошутил игрок напоследок.

В 2019 году в зимнее трансферное окно Ярослав Ракицкий перешел из донецкого Шахтера в питерский Зенит. Этот трансфер поставил крест на выступлениях игрока за национальную команду.

На мартовский сбор команды в 2019 году Ракицкий вызова уже не получил и принял решение завершить выступления за национальную команду.

Фото: ФК Зенит