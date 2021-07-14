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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Я люблю Україну! Ракицький заявив, що й досі хоче грати за збірну

Ярослав Ракицький

Український захисник Ярослав Ракицький, який виступає за російський Зеніт, розповів, що вболівав за збірну України на Євро-2020 та досі хоче грати за національну команду.

— Везіння було присутнє, коли виходили з групи (про збірну України, – Ред.). А вже зі шведами показали хороший футбол. Могли повести ще до вилучення, ніхто не закривався. З нідерландцями теж грали добре. Македонців повністю переграли. З Австрією втомилися.

Розумію хлопців, понад місяць у збірній, а психологія в такі моменти дуже вразлива. Хочеться побачити сім’ю. Але пацани все одно великі молодці. Та й з Англією могли просто зіграти в красивий футбол. Нехай краще рахунок був би 4:1, 4:2 … Але, може, перегоріли, – сказав Ракицький.

Футболіст розповів, що й досі чекає виклику до лав національної команди і, що всі сили викладав на полі, коли був у футболці синьо-жовтих.

— Я завжди чекав виклику. Але Шевченко з Павелком все вирішили. Звичайно, я хочу грати. І грав би! Так, може, я там гімн не співав, але на це є об’єктивні причини. І це точно не означає, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав у збірній, віддавав всі сили за цю футболку. А окремі особистості придумали про мене різноманітну нісенітницю. Але мені однаково, що вони думають.

Він додав, що завжди, коли дивиться гру збірної України, хоче приєднатися до збірної.

— Я взагалі не люблю дивитися футбол по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я кар’єру у збірній закінчив.

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Ракицький також зауважив, що наразі збірна України сильніша за команду Росії.

— Не розумію, навіщо порівнювати збірні Росії та України. Різний стиль та футболісти. Зараз Україна виявилася сильнішою. Так це ще я не граю за збірну, – пожартував гравець на останок.

У 2019 році у зимове трансферне вікно Ярослав Ракицький перейшов із донецького Шахтаря в пітерський Зеніт. Цей трансфер поставив хрест на виступах гравця за національну команду.

На березневий збір команди у 2019 році Ракицький виклику вже не отримав і ухвалив рішення завершити виступи за національну команду.

Фото: ФК Зеніт

Джерело: Чемпіонат

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