Они подарили своим фанатам незабываемый турнир: УЕФА о выступлении сборной Украины

Сборная Украины впервые в своей истории дошла до 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, где уступила в Риме на Стадио Олимпико сборной Англии со счетом 0:4.

Европейский футбольный союз отметил, что после поражения от англичан сине-желтые подошли к трибуне своих фанатов и поблагодарили за поддержку.

View this post on Instagram A post shared by UEFA EURO 2020 (@euro2020)

В социальной сети Instagram УЕФА опубликовал подборку фото после игры с эмоциями украинских футболистов, назвав их вылет болезненным.

— Разбитое сердце футболистов сборной Украины, но они подарили своим фанатам незабываемый турнир.

В комментариях к посту официальный аккаунт донецкого Шахтера поблагодарил сине-желтых за выступление на Евро-2020.

— Спасибо за страсть и преданность на чемпионате Европы, ребята.

В полуфиналах Евро-2020 сойдутся сборные Испании и Италии, а также команды Дании и Англии. Оба матча пройдут в Лондоне на стадионе Уэмбли 6 и 7 июля в 22:00 по киевскому времени.