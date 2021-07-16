Клубы УПЛ будут играть с лозунгом Слава Украине! Героям слава! на футболках

Команды украинской Премьер-лиги обязаны нанести на свою экипировку логотип Украинской ассоциации футбола.

На эмблеме УАФ изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом и лозунг Слава Украине! Героям слава! Теперь он является официальным слоганом организации.

Об этом говорится в статье 14 пункте 17 регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2021/22.

— Во время проведения матчей УПЛ, Суперкубка и Кубка Украины на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки (на уровне середины плеча) должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами.

Отмечается, что в зависимости от дизайна формы эмблема может быть размещена спереди на левой стороне футболки на уровне середины плеча.

— Эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами.

В регламенте также указали, где должны быть размещены эмблема соревнований, спонсоров и партнеров. Клубы-призеры УПЛ могут использовать эмблему золотого, серебряного и бронзового цвета соответственно, макет которой отдельно утверждаются дирекцией.

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Источник: УПЛ