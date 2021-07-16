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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Клуби УПЛ зобов’язали нанести на форму гасло Слава Україні! Героям слава!

Героям слава

Команди української Прем’єр-ліги зобов’язані нанести на своє екіпірування лого Української асоціації футболу.

На емблемі УАФ зображена карта України з тимчасово окупованим Кримом та гасло Слава Україні! Героям слава! Тепер воно є офіційним слоганом організації.

Клуби УПЛ гратимуть із гаслом Слава Україні! Героям слава! на футболках

Про це йдеться у статті 14, пункті 17 регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону 2021/22.

 — Під час проведення матчів УПЛ, Суперкубка та Кубка України на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника екіпірування (на рівні середини плеча) повинна бути розміщена офіційна велика емблема УАФ з офіційними гаслами.

Зазначається, що в залежності від дизайну форми емблема може бути розміщена спереду на лівій стороні футболки на рівні середини плеча.

— Емблема виготовляється і надається УАФ та є обов’язковою для використання клубами.

У регламенті також вказали, де повинні бути розміщенні емблема змагань, спонсорів та партнерів. Клуби-призери УПЛ можуть використовувати емблему золотого, срібного та бронзового кольору відповідно, макет якої окремо затверджуються дирекцією.

Читайте
УАФ офіційно затвердила футбольний статус гасел Слава Україні та Героям слава

Джерело: УПЛ

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